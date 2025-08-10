В Астане министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов возложил цветы к памятнику Абая, передает BAQ.KZ.

"Абай выдающийся казахский поэт, философ, композитор и основоположник национальной письменной литературы. Его творческое наследие продолжает звучать в стихах, песнях и словах назидания. Памятники великому сыну казахской степи установлены во многих странах мира, включая Россию, Турцию, Францию, Китай", - отметил глава оборонного ведомства в своей речи.

К юбилейной дате в воинских частях и учебных заведениях Министерства обороны проходят тематические встречи, литературные вечера, конкурсы чтецов, театральные постановки и исполняются песни на стихи Абая. В библиотеках солдат и курсантов организуются беседы с участием военнослужащих и их семей. В социальных сетях проводится челлендж по декламации "қара сөздер" поэта.

Имя Абая носят улицы, проспекты, учебные заведения и театр. Его произведения переведены на десятки языков, в том числе английский, турецкий, китайский и французский. Его творчество широко известно и в воинской среде – поэзия и философские тексты поэта популярны как среди офицеров, так и среди солдат срочной службы.