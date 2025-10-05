Министр образования Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова обратилась к казахстанским педагогам с поздравлением по случаю профессионального праздника – Дня учителя, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении глава ведомства подчеркнула особую роль учителя в развитии государства и воспитании будущих поколений. Она напомнила слова великого просветителя Ыбырая Алтынсарина: "Хороший учитель — это самое ценное, ведь именно он является сердцем школы", отметив, что миссия педагога заключается не только в передаче знаний, но и в формировании интеллектуального, честного и конкурентоспособного поколения.

Сулейменова также подчеркнула, что Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил повышение статуса учителя как один из приоритетов государственной политики. "Глава государства поручил укрепить правовой статус педагогов, и в этой связи мы совместно с Мажилисом Парламента приступим к разработке необходимых законодательных изменений. При этом обязательно будем консультироваться с профессиональным сообществом", — отметила министр.

Особое внимание она уделила важности не только качественного образования, но и воспитания: "Ответственность за развитие детей лежит не только на школе и государстве, но и на родителях".

В завершение своего обращения Жулдыз Сулейменова выразила благодарность педагогам за их труд и преданность делу: