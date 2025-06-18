Министр объяснил назначение Саяна Хамитжанова своим советником
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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал в кулуарах Мажилиса назначение Саяна Хамитажнова своим советника, передает BAQ.KZ
Саян Хамитжанов занимал руководящие должности в Казахстанской федерации футбола, а также в футбольном клубе "Астана".
Ранее в Антикоре отмечали, что в столичной команде, по итогам изучения средств, было выявлено, что большая часть бюджета была потрачена на зарплату иностранным игрокам. И за годы своего существования у клуба нет до сих пор тренировочной базы. В ведомстве отметили, что такая политика профклубов ограничивает ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры.
Комментируя назначение, министр отметил, что ценит, прежде всего, менеджерские качества Хамитжанова именно в футболе.
"Под его руководством клуб "Астана" выходил на определенный уровень", - сказал министр.
Что касательно отсутствия академии у команды, то министр подчеркнул, что этот вопрос поднимается. Также он сообщил, что должность советника министра туризма и спорта не оплачиваемая.
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