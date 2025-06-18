Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал в кулуарах Мажилиса назначение Саяна Хамитажнова своим советника, передает BAQ.KZ

Саян Хамитжанов занимал руководящие должности в Казахстанской федерации футбола, а также в футбольном клубе "Астана".

Ранее в Антикоре отмечали, что в столичной команде, по итогам изучения средств, было выявлено, что большая часть бюджета была потрачена на зарплату иностранным игрокам. И за годы своего существования у клуба нет до сих пор тренировочной базы. В ведомстве отметили, что такая политика профклубов ограничивает ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры.

Комментируя назначение, министр отметил, что ценит, прежде всего, менеджерские качества Хамитжанова именно в футболе.

"Под его руководством клуб "Астана" выходил на определенный уровень", - сказал министр.

Что касательно отсутствия академии у команды, то министр подчеркнул, что этот вопрос поднимается. Также он сообщил, что должность советника министра туризма и спорта не оплачиваемая.