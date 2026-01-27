Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал критику экипировки сборной Казахстана на Олимпийские игры в Италии, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что в этом году парадную форму полностью изготовил отечественный бренд из Кызылорды.

"Все нарекания, предложения были учтены. К ближайшим Азиатским играм мы объявим конкурс. Но сегодня эта форма парадная нашим спортсменам нравится, это все сшито, согласовано вместе со спортивной общественностью. Помимо парадной формы, у нас также есть спортивная боевая экипировка, учитывая, что именно от боевой спортивной экипировки зависит многое. Мы заключили договор с международным брендом Under Armour, который будем использовать для спортсменов именно во время выступлений. То есть в этой, условно, спортивной сумке около 18 наименований продукции", – сказал Ербол Мырзабосынов.

По его словам, это также было приобретено за счет внебюджетных средств. Министр отметил, что вопрос парадной формы планируют доработать и усовершенствовать: будет объявлен открытый конкурс с участием всех отечественных брендов.