Министр по ЧС открыл первую пожарную часть в селе Нура

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в открытии пожарной части №15 в селе Нура Талгарского района Алматинской области. Событие стало знаковым для населенного пункта, поскольку за всю историю села здесь впервые появилось собственное подразделение противопожарной службы.

Выступая на церемонии, Глава МЧС отметил, что повышение уровня противопожарной безопасности безопасности жителей остается одной из ключевых задач, реализуемых по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Новая пожарная часть позволит значительно сократить время реагирования на происшествия и обеспечить надежную защиту жителей Нуры и близлежащих населенных пунктов. Подразделение будет обслуживать четыре села, где проживает более 11 тысяч человек.

В ходе мероприятия Чингис Аринов вручил ключи от новой пожарно-спасательной техники. На вооружение подразделения поступили современная пожарная автоцистерна, автолестница и оперативно-спасательный автомобиль. Поступившая техника существенно расширит возможности подразделения при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. В рамках церемонии были отмечены жители и сотрудники, внесшие вклад в строительство объекта и развитие системы гражданской защиты региона.

Пожарная часть построена за счет средств местного бюджета в рамках программы развития инфраструктуры гражданской защиты. Современное депо рассчитано на размещение двух единиц техники и полностью оборудовано для круглосуточного несения службы. Здесь созданы все условия для работы и подготовки спасателей, включая диспетчерский пункт, учебные помещения, комнаты отдыха и спортивную зону. Открытие первой пожарной части в истории села Нура стало важным шагом в укреплении безопасности Алматинской области и очередным этапом системной работы МЧС по развитию сельских территорий.