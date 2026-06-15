Министр по ЧС оценил результаты ремонта спасательного отряда в Кызылорде

Глава ведомства генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил оперативно-спасательный отряд города Кызылорда и ознакомился с результатами проведенных ремонтных работ и обновлением материально-технической базы подразделения. Ему были представлены результаты текущего ремонта административного здания отряда, выполненного в целях создания комфортных условий для службы и отдыха спасателей.

Министр положительно оценил качество проведенных работ, отметив, что создание современных и комфортных условий для сотрудников напрямую влияет на эффективность выполнения служебных задач и оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации. В ходе работ полностью обновлены внутренние рабочие помещения, комнаты отдыха, а также внешний облик здания. Особое внимание уделено развитию инфраструктуры подразделения.

Проведен ремонт складских помещений, ангаров и гаражей для размещения техники и оборудования. Модернизирован учебно-тренировочный полигон для подготовки спасателей, оборудована спортивная площадка, специализированная тренировочная зона для кинологических расчетов с зимними и летними вольерами. Также построен отдельный склад для хранения продуктов питания служебных собак. В рамках благоустройства территории выполнены работы по укладке асфальтового покрытия, озеленению и созданию комфортной среды для сотрудников.

Сначала года спасателями Оперативно-спасательного отряда ДЧС совершено более 360 выездов на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, при этом спасено порядка 130 человек.