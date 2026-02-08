Министр посетил Олимпийскую деревню в Милане
Ербол Мырзабосынов пожелал атлетам удачи.
Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов посетил Олимпийскую деревню в Милане, где в настоящее время проживают казахстанские спортсмены, передаёт BAQ.KZ.
В Олимпийской деревне размещены представители сборной Казахстана по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию. В ходе визита министр пообщался со спортсменами и тренерами, поинтересовался условиями проживания, питанием, организацией быта, а также узнал об их самочувствии и настрое перед стартами.
Ербол Мырзабосынов пожелал атлетам удачи, уверенности в своих силах и успешных выступлений, отметив, что вся страна следит за их выступлениями и поддерживает команду. В своём напутствии министр подчеркнул важность концентрации, командного духа и максимальной самоотдачи на главном старте четырёхлетия.
