Министр посетил Олимпийскую деревню в Милане

Ербол Мырзабосынов пожелал атлетам удачи.

Вчера, 23:17
АВТОР
Вчера, 23:17
Фото: Pixabay.com

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов посетил Олимпийскую деревню в Милане, где в настоящее время проживают казахстанские спортсмены, передаёт BAQ.KZ.

В Олимпийской деревне размещены представители сборной Казахстана по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию. В ходе визита министр пообщался со спортсменами и тренерами, поинтересовался условиями проживания, питанием, организацией быта, а также узнал об их самочувствии и настрое перед стартами.

Ербол Мырзабосынов пожелал атлетам удачи, уверенности в своих силах и успешных выступлений, отметив, что вся страна следит за их выступлениями и поддерживает команду. В своём напутствии министр подчеркнул важность концентрации, командного духа и максимальной самоотдачи на главном старте четырёхлетия.

