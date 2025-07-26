Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов призвал привлекать ветеранов спорта к деятельности спортивных федераций в ходе рабочего совещания участием руководителей всех региональных управлений физической культуры и спорта, передает BAQ.KZ.

Особое внимание министр уделил вопросам взаимодействия между национальными спортивными федерациями, тренерами и спортсменами.

"В ряде случаев отсутствие налаженной коммуникации и взаимопонимания между центральными структурами и региональными кадрами приводит к нарастанию напряженности, недоверию и возникновению конфликтных ситуаций. В этой связи Ербол Мырзабосынов поручил выстроить системную и прозрачную модель обратной связи с тренерским и спортивным сообществом, обеспечивая учет мнений, проблем и предложений", - говорится в сообщении министерства туризма и спорта.

Также министр акцентировал внимание на необходимости активного привлечения международных специалистов, авторитетных экспертов, а также именитых атлетов и ветеранов спорта к деятельности федераций, как в целях обмена опытом, так и для повышения доверия и престижа профессии тренера и спортсмена.

Отметим, что совещание прошло в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию спортивной отрасли Министерством туризма и спорта разработан и принят Закон "О физической культуре и спорте", вступивший в силу в июне текущего года.