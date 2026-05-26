Министр прокомментировала тренд на дорогие подарки выпускникам

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос дорогих подарков на выпускных вечерах, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили министра о распространившейся тенденции дарить на выпускных дорогие телефоны и даже автомобили.

Жулдыз Сулейменова сообщила, что в мае Министерство просвещения совместно с местными исполнительными органами приняло специальный приказ.

«Этим приказом запрещено проводить выпускные вечера вне школы — в ресторанах, банкетных залах и других заведениях. Также запрещен сбор денежных средств», — заявила министр.

По ее словам, акиматы и органы внутренних дел сейчас контролируют исполнение данных требований.

Министр отметила, что этот вопрос поднимался и заседании Правительства.

«Об этом в своем докладе говорил и министр внутренних дел. Поэтому всем необходимо соблюдать порядок и выполнять принятые требования», — сказала Сулейменова.

Она подчеркнула, что такие меры принимаются в рамках принципа «Закон и порядок».