Министр прокомментировала тренд на дорогие подарки выпускникам
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос дорогих подарков на выпускных вечерах, передает корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты спросили министра о распространившейся тенденции дарить на выпускных дорогие телефоны и даже автомобили.
Жулдыз Сулейменова сообщила, что в мае Министерство просвещения совместно с местными исполнительными органами приняло специальный приказ.
«Этим приказом запрещено проводить выпускные вечера вне школы — в ресторанах, банкетных залах и других заведениях. Также запрещен сбор денежных средств», — заявила министр.
По ее словам, акиматы и органы внутренних дел сейчас контролируют исполнение данных требований.
Министр отметила, что этот вопрос поднимался и заседании Правительства.
«Об этом в своем докладе говорил и министр внутренних дел. Поэтому всем необходимо соблюдать порядок и выполнять принятые требования», — сказала Сулейменова.
Она подчеркнула, что такие меры принимаются в рамках принципа «Закон и порядок».
«В обществе есть запрос на отказ от излишней показной роскоши. Думаю, постепенно эта культура будет меняться. Со своей стороны мы принимаем соответствующие меры и вводим необходимые требования», — добавила глава ведомства.
