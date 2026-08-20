Министр просвещения ознакомилась с системой поддержки одаренных детей в Павлодаре
Жулдыз Сулейменова встретилась с педагогами Павлодарской области.
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В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова встретилась с педагогами региона. Мероприятие прошло в общеобразовательной школе №48 города Павлодара, открытой в рамках национального проекта «Келешек мектептері».
Встреча состоялась в формате вопрос-ответ. Министр рассказала об основных изменениях и приоритетах работы в сфере образования в 2026-2027 учебном году. Педагоги обозначили волнующие их вопросы и высказали свои предложения. Жұлдыз Сүлейменова дала разъяснения по поднятым темам.
В ходе встречи обсуждены вопросы повышения качества образования, профессиональной и методической поддержки педагогов, применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебном процессе, а также обеспечения безопасности детей.
Министр также ознакомилась с образовательным процессом и системой поддержки одаренных детей в школе №48. Работа по выявлению и развитию способностей учащихся проводится на основе преемственности, начиная с начальных классов.
По итогам 2025-2026 учебного года 22 учащихся школы были включены в категорию «Олимпиадный резерв». Школьники показывают высокие результаты на предметных олимпиадах, в научных проектах, дебатах и творческих конкурсах.
Встреча с педагогами региона завершила рабочую поездку министра в Павлодарскую область. Программа поездки охватила работу сельских и городских школ, развитие технического и профессионального образования, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и поддержку педагогов.
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