В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался

В Усть-Каменогорске в ночь на 4 октября погиб 40-летний сотрудник полиции. Трагедия произошла в одном из заведений города, где полицейский находился в свободное от службы время. Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, мужчина сделал замечание одному из посетителей из-за его некорректного поведения. В ответ тот ударил полицейского ногой.

От полученных травм сотрудник полиции скончался. Еще один посетитель заведения также пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в полиции.

В настоящее время ведется расследование. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.