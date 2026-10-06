В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался
6 Октября 2026, 01:22
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6 Октября 2026, 01:226 Октября 2026, 01:22
215Фото: azh.kz
В Усть-Каменогорске в ночь на 4 октября погиб 40-летний сотрудник полиции. Трагедия произошла в одном из заведений города, где полицейский находился в свободное от службы время. Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, мужчина сделал замечание одному из посетителей из-за его некорректного поведения. В ответ тот ударил полицейского ногой.
От полученных травм сотрудник полиции скончался. Еще один посетитель заведения также пострадал.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в полиции.
В настоящее время ведется расследование. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.
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