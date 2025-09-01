Сегодня, 1 сентября, в Казахстане стартовал новый 2025–2026 учебный год. В честь этого важного события министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев поздравил учителей, родителей и школьников со знаменательным днём, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении министр отметил, что День знаний — это особый праздник, который объединяет миллионы учеников, их наставников и семьи по всей стране. Он подчеркнул, что каждый педагог и родитель вносит неоценимый вклад в будущее государства, а учащиеся — это главная надежда и опора Казахстана.

"Сегодня во всех уголках нашей страны школы вновь распахнули свои двери. Мы начинаем новый учебный год с большими планами и светлой надеждой на будущее. Пусть он станет временем ярких открытий, вдохновения и покорённых вершин. Желаю, чтобы этот год подарил всем новые достижения, радость побед и уверенность в собственных силах", — говорится в поздравлении министра.

В ведомстве также подчеркнули, что государство продолжит уделять особое внимание качеству образования, поддержке педагогов и развитию современных школ.

День знаний традиционно символизирует начало нового пути, полного возможностей и перспектив. В этом году он стал ещё одним шагом на пути к успехам и свершениям для всех участников образовательного процесса.