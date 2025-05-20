Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев прокомментировал громкий инцидент с участием 33-летнего мужчины, подозреваемого в совращении 14-летней школьницы. На брифинге в правительстве он подчеркнул, что задержанный не имеет отношения к системе образования, несмотря на сообщения в СМИ о его якобы работе учителем, передает BAQ.KZ.

"Человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Но это не снижает ответственности. Эта ситуация должна получить свою соответствующую оценку", — заявил министр.

Ранее стало известно, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и поставил под вопрос эффективность профилактических мер по защите несовершеннолетних. В Министерстве просвещения подчеркнули, что будут усилены меры по обеспечению безопасности детей как в образовательных учреждениях, так и за их пределами.