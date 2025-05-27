Министр сельского хозяйства Казахстана добрался до саранчи
Айдарбек Сапаров призвал усилить борьбу с саранчой в Кызылординской и Актюбинской областях.
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В Кызылорде состоялось совещание по вопросам организации и хода защитных мероприятий против саранчовых вредителей на территории Кызылординской и Актюбинской областей. Заседание провёл министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передаёт BAQ.KZ.
В совещании приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, а также в онлайн-режиме — аким Актюбинской области Асхат Шахаров, представители Комитета госинспекции в АПК, акимы районов и специалисты.
"Ознакомился с ситуацией в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, обработка продолжается. Саранча присутствует, но не на полях. Усиливайте работу, увеличивайте число единиц авиации и наземной техники", — отметил министр.
Ход обработки:
В Кызылординской области прогнозируемая площадь обработки — 60,024 тыс. га, из которых на 27 мая обработано 13 тыс. га (из запланированных 19 тыс.).
В борьбе задействованы:
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4 самолёта,
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2 сверхлёгких самолёта,
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4 дрона,
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12 наземных вентиляторных агрегатов.
В Актюбинской области под обработку планируется 512,960 тыс. га, уже охвачено почти 52 тыс. га.
В работе участвуют 45 единиц техники, включая самолёты, аэрозольные генераторы и вентиляторные установки.
Во время совещания были заслушаны доклады представителей регионов, обсуждены текущие проблемы, организационные вопросы, а также потребность в усилении межведомственного взаимодействия.
"Эффективность борьбы с саранчовыми напрямую зависит от скоординированных и оперативных действий. Все поручения необходимо взять на строгий контроль", — подчеркнул Айдарбек Сапаров.
По итогам встречи акимам поручено ускорить работы, отслеживать эффективность применяемых средств и обеспечить бесперебойное выполнение обработок в полевых условиях.
Ранее мы писали о том, что полчища саранчи атаковали село Каракум.
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