В Сети распространились тревожные кадры из села Каракум Кызылординской области. На видео, снятом очевидцами, видно, как плотная масса саранчи буквально накрывает дорогу, оставляя за собой опустошение. Жители сообщают о панике и масштабах нашествия, ранее не наблюдавшихся в таких объемах, передает BAQ.KZ.

Министерство сельского хозяйства РК подтвердило факт появления стадных саранчовых в регионе и заявило, что ведётся системная борьба в рамках сезонных защитных мероприятий.

По официальным данным, на сегодняшний день уже обработано 10,5 тыс. га из 17,1 тыс. га запланированных сельхозугодий.

Защитные работы проведены в сельских округах Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жіңішкеқұм Аральского района.

В операции задействованы:

2 судна легкой авиации

2 судна сверхлегкой авиации

12 наземных агрегатов

5 дронов

45 ранцевых опрыскивателей

В мониторинговых мероприятиях участвуют 48 специалистов, а общая численность задействованных в координации и обработке — 279 человек.

Обследовано 445,8 тыс. га на наличие личинок саранчи. Прогнозируемая площадь защитных мероприятий составляет более 60 тыс. га. Все контракты с поставщиками заключены.

По информации властей, повреждений посевов на данный момент не зафиксировано. Работы ведутся под контролем Комитета госинспекции в АПК. В регионе действует оперативный штаб под руководством заместителя акима области, аналогичные структуры функционируют и на районном уровне.

Контроль за ситуацией на границе с Актюбинской областью осуществляет вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, за ходом работ в целом следит заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин.

Министерство сельского хозяйства заверяет, что ситуация находится под контролем, а работы по локализации очагов продолжаются ежедневно.

Ранее саранча захватила арбузное поле в Туркестанской области.