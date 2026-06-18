Министерство труда и социальной защиты населения изучило ситуацию с женщиной, которая работала курьером в Алматы с младенцем на руках, и прокомментировало сведения, распространившиеся в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

В кулуарах Сената министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев заявил, что часть информации о социальном положении семьи не подтвердилась.

По его словам, представители ведомства изучили обстоятельства дела. Выяснилось, что супруг женщины имеет высшее образование в сфере информационных технологий, а сама она – среднее специальное образование.

"Они приехали в Алматы 19 мая. Их цель – попробовать самостоятельно устроиться. Женщина действительно зарегистрировалась курьером. Однако информация о состоянии здоровья ее супруга не соответствует действительности. У него есть автокредит на сумму около 2 млн тенге. В целом положение семьи нельзя назвать тяжелым. Родной брат супруга работает в сфере ломбардного бизнеса, родители также имеют стабильное материальное положение. Поэтому говорить о том, что эта семья находится в социально неблагополучном положении, нельзя", – сказал министр.

При этом Ертаев отметил, что ведомство намерено выяснить, как женщину с младенцем зарегистрировали и допустили к курьерской работе

Министр добавил, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос унификации порядка регистрации граждан на платформах занятости. Он также прокомментировал критику в адрес ведомства о якобы несвоевременной реакции на ситуацию. По словам Ертаева, министерство подключилось к работе сразу после появления первой информации.

"Мы сразу связались с соответствующими структурами. Потребовалось время, чтобы найти женщину и установить с ней контакт. После этого началась работа по мерам государственной поддержки. Мы рассмотрели, какую работу можно предложить, какие есть вакансии. Ее супругу предложили несколько высокооплачиваемых вакансий в сфере IT", – отметил министр.

Ертаев посоветовал молодым людям, которые переезжают в крупные города в поисках работы, обращаться в карьерные центры. По его словам, там можно получить информацию о вакансиях и помощь в трудоустройстве.