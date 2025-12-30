Министр спорта прокомментировал ситуацию с допингом Жанибека Алимханулы
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию, связанную с допингом профессионального боксера Жанибека Алимханулы, передает BAQ.KZ.
Алимханулы должен был 7 декабря в Сан-Антонио провести объединительный поединок против обладателя пояса WBA Эрисланди Лары, однако бой был отменен. У боксера был выявлен мельдоний.
"Да, к сожалению, перед важным боем произошел такой случай. Однако предстоит вскрытие второй пробы – оно запланировано на 8 января. Команда Жанибека и мы ждем результатов вскрытия второй пробы. Информацию предоставим позже", – заявил министр на брифинге в правительстве.
Свой последний бой боскер провёл 5 апреля в Астане. Тогда он нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде и успешно защитил два чемпионских пояса в среднем весе — титулы IBF и WBO.
