Министр спорта встретился со сборной Казахстана по кокпару после Игр кочевников

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с игроками национальной сборной Казахстана по кокпару, которые представляли страну на VI Всемирных играх кочевников. Глава ведомства отметил, что спортсмены достойно защищали честь страны и отдали все силы на соревнованиях. Он подчеркнул, что победы и поражения являются частью спорта, а после любого результата важно продолжать подготовку к новым турнирам.

Мырзабосынов также заявил, что в Казахстане на системной основе развиваются 11 национальных видов спорта. По его словам, государственная поддержка этого направления усиливается, а для спортсменов создаются условия наравне с олимпийскими дисциплинами. В рамках визита министр встретился с директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана Урматом Асанбаевым.

Казахский и кыргызский народы объединяют общие исторические корни, близкие традиции и духовные ценности. Такие международные соревнования укрепляют связи между спортсменами и специалистами спортивной отрасли двух стран, способствуя дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Всемирные игры кочевников в Кыргызстане прошли на высоком организационном уровне. Благодарю братский кыргызский народ за гостеприимство и тёплый приём! - заявил Ербол Мырзабосынов.

Стороны подвели итоги совместной работы на Всемирных играх кочевников. В знак уважения Мырзабосынов подарил Асанбаеву лук, назвав его символом наследия кочевых народов и общих традиций Казахстана и Кыргызстана. Министр поблагодарил кыргызскую сторону за высокий уровень организации Игр и гостеприимство.