Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов.

В столице, областях и городах республиканского значения выборы проходят по смешанной избирательной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. В районах и городах областного значения избиратели голосуют непосредственно за кандидатов от своих округов.

Голосование на избирательных участках продлится до 20:00.

Напомним, явка на выборах в Казахстане достигла 12,31% на 10:00 часов.