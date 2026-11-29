Министр торговли и интеграции РК сделал свой выбор на избирательном участке
29 Ноября 2026, 12:31
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29 Ноября 2026, 12:3129 Ноября 2026, 12:31
182Фото: Министерство торговли и интеграции РК
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов.
В столице, областях и городах республиканского значения выборы проходят по смешанной избирательной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. В районах и городах областного значения избиратели голосуют непосредственно за кандидатов от своих округов.
Голосование на избирательных участках продлится до 20:00.
Напомним, явка на выборах в Казахстане достигла 12,31% на 10:00 часов.
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