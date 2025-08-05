Министр торговли объяснил, что будет с ценами на мясо
По словам министра, в июле месячная инфляция составила 0,7%. Один из главных драйверов роста – именно говядина.
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На брифинге в правительстве министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил на вопрос журналиста касательно цен на мясо, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Арман Шаккалиев отметил, что подорожание мяса – это не только внутренняя, но и глобальная проблема.
"Мы всегда говорим, что мясо – это один из самых тяжелых товаров СЗПТ. Рост мяса мы действительно наблюдаем. Здесь два фактора. Первый – это глобальная проблема, связанная с изменением объемов крупных мировых игроков мира – Бразилия, Аргентина. Вторая – сегодня цена в соседних государствах значительно выше. Соответственно, понятен риск перетока", - отметил Шаккалиев.
Министр заверил, что дефицита на внутреннем рынке нет. Правительство реагирует: в Алматы и Шымкенте уже проводились точечные меры, отслеживаются отклонения по ценам, проводится мониторинг. Минсельхоз, в свою очередь, субсидирует откормочные площадки – по 175 тенге с килограмма. Но эта поддержка предоставляется с обязательством, что мясо останется на внутреннем рынке.
"Наша задача – остаться в коридоре 0,4 процентных пункта и не выйти за пределы коридора, установленного Минэкономики, - 7,5-8 в год. У нас есть индикативный план, мы смотрим, где и когда, если необходимо, надо проводить товарные интервенции, сбивать ажиотаж. Очень большие меры направлены на контроль незаконного вывоза", - отметил Шаккалиев.
Он добавил, что рост цен на говядину может отразиться и на стоимости других видов мяса – конины и птицы, поскольку потребители начнут переключаться на более доступные аналоги. Однако, по его словам, паниковать не стоит.
"Мясо на рынке будет. Да, цена может быть разной – от мякоти до грудинки, но дефицита не допустим", - сказал министр.
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