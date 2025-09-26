Министр торговли и интеграции РК Арман Шакалиев посетил супермаркет "Анвар" в Астане, передает BAQ.KZ.

В ходе визита он проверил полки магазина и обратил внимание на цены, а также подчеркнул важность обеспечения граждан выбором и стабильной доступностью товаров.

"Торговля направлена на создание занятости — это первое место по значимости, а второе — вклад в ВВП. Поэтому для нас крайне важно, чтобы был широкий ассортимент, высокий трафик, и люди ощущали настоящий выбор для разных кошельков и потребностей. И, самое главное, чтобы никогда не возникало дефицита товаров или искусственного ажиотажного спроса. Это очень важно", - сказал Арман Шакалиев.

Министр отметил, что контроль за ассортиментом и ценами позволит поддерживать стабильность на рынке и удовлетворять потребности граждан.