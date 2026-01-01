Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев 1 января провёл мониторинг работы торговых сетей в столице и поручил обеспечить стабильность цен и недопущение их необоснованного роста, передает BAQ.KZ.

Глава ведомства посетил крупные торговые сети Small, Magnum и "Анвар", которые начали работу в первый день нового года с 10:00. Министр стал одним из первых посетителей и проверил наличие товаров, ассортимент и ценовую ситуацию на полках.

"Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию “Береке fest”. Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах", — отметил Арман Шаккалиев.

В ходе встречи с представителями торговых сетей министр подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований по торговой надбавке на социально значимые продовольственные товары, напомнив, что данный вопрос находится на постоянном контроле.

По его поручению аналогичные мониторинговые мероприятия проводятся и в регионах — департаментами торговли и защиты прав потребителей совместно с местными исполнительными органами. Отмечается, что на протяжении последних шести недель цены на социально значимые продовольственные товары остаются стабильными.