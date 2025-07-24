Министр труда Казахстана потеряла супруга
Светлана Жакупова понесла утрату.
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
48Фото: primeminister.kz
Супруг министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светланы Жакуповой скончался на 59-м году жизни, передаёт BAQ.KZ.
Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Светлана Жакупова занимает должность министра с октября 2023 года.
Редакция выражает искренние соболезнования семье и близким покойного.
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