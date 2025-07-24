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Министр труда Казахстана потеряла супруга

Светлана Жакупова понесла утрату.

Сегодня, 10:22
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: primeminister.kz

Супруг министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светланы Жакуповой скончался на 59-м году жизни, передаёт BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Светлана Жакупова занимает должность министра с октября 2023 года.

Редакция выражает искренние соболезнования семье и близким покойного.

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