Министр труда отчиталась о снижении числа получателей АСП
Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову и заслушал доклад о ходе реализации ключевых направлений государственной политики в социально-трудовой сфере, передает BAQ.KZ.
По информации министра:
-
Исполнено 83% плана по трудоустройству граждан до 2029 года; за пять лет рабочими местами обеспечены 2,7 млн человек. Реализуются региональные карты занятости и ежегодные KPI по созданию качественных рабочих мест.
-
За 10 месяцев текущего года количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 30%, что позволило перераспределить ресурсы в пользу нуждающихся; на сегодня помощь получили 285,1 тыс. человек на сумму 27,1 млрд тенге.
-
Снижен производственный травматизм на 6,5% и смертность на 4,5%.
-
Более 522 тыс. человек получили услуги через Портал социальных услуг, 27 тыс. воспользовались инватакси.
-
С 2025 года минимальная базовая пенсия повышена до 70% от прожиточного минимума с ежегодной индексацией; ставка обязательных пенсионных взносов работодателей поэтапно растет до 5% к 2028 году, в накопительной пенсионной системе участвуют 65% занятого населения.
-
Активно внедряется Единая цифровая платформа оказания государственных услуг для адресного подхода и повышения эффективности поддержки граждан.
Президент дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости, цифровизацию социальной поддержки, усиление профи
