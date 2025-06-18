Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал информацию о возможном досрочном освобождении Бакытжана Байжанова — брата бывшего министра Куандыка Бишимбаева, осуждённого за сокрытие убийства Салтанат Нукеновой, передаёт BAQ.KZ.

На вопрос журналистов о сроках содержания и возможности выхода по УДО Саденов отметил:

"Срок определён. Всё регулируется в рамках законодательства Республики Казахстан. Условно-досрочное освобождение осуществляется по решению суда. Подаётся ходатайство, оно рассматривается, направляется в суд, и уже суд принимает решение. Что касается конкретно этого случая — таких обращений пока не поступало. Если он изъявит желание, то суд будет рассматривать".

Ранее адвокат осуждённого Газиз Ынтыкбаев сообщил, что Байжанов может выйти на свободу раньше срока. По словам юриста, соответствующая возможность может появиться в случае подписания закона об амнистии, уже принятого Мажилисом. Тогда срок его подзащитному может быть сокращён на треть — примерно на восемь месяцев.

Кроме того, Байжанов уже отбыл половину назначенного срока и имеет право обратиться за условно-досрочным освобождением. Как утверждает адвокат, у него "много поощрений и положительных характеристик".

В настоящее время он отбывает наказание в колонии средней безопасности в Степногорске.

Ранее Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.