Восстановление Аральского моря остаётся одной из приоритетных задач водной политики Казахстана, передает BAQ.KZ. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства заявил, что с момента создания ведомства в Северный Арал поступило около 5 млрд кубометров воды, благодаря чему объем водоема вырос до 24,4 млрд кубометров.

"Сегодня за счет привлеченного гранта Всемирного банка прорабатывается ТЭО к проекту "Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря", — отметил министр.

В числе рассматриваемых мер - наращивание Кокаральской плотины на 2 метра без опорожнения Северного Арала, а также строительство гидроузла "Аманоткель-2" для пополнения и поддержания уровня воды в Камыстыбасской и Акшатауской озерных системах.

По словам Нуржигитова, проект восстановления Арала является частью комплексной программы министерства, направленной на устойчивое использование водных ресурсов в условиях климатических вызовов.