Министр здравоохранения Казахстана подписала согласие на посмертное донорство

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что зарегистрировала свое волеизъявление в пользу посмертного донорства. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Сегодня хочу публично заявить о решении, которое было принято давно — зарегистрировать свое волеизъявление в пользу посмертного донорства, — написала министр.

Альназарова отметила, что решила открыто рассказать об этом не только как министр здравоохранения, но и как человек, который считает тему посмертного донорства важной для общества. По ее словам, после смерти человек может помочь тем, у кого остается шанс на жизнь.

Посмертное донорство — это возможность после смерти помочь тем, у кого есть шанс жить, — подчеркнула она.

Министр также привела данные о количестве людей, ожидающих трансплантацию в Казахстане. Сейчас в листе ожидания находятся 4 867 человек. Из них: 4 311 человек ожидают пересадку почки; 212 — сердца; 314 — печени; 30 — легких. При этом около 184 тысяч человек уже зарегистрировали свое волеизъявление через eGov.

По словам Альназаровой, число согласий растет. Глава Минздрава подчеркнула, что развитие посмертного донорства — это не только задача системы здравоохранения. Она считает, что речь также идет о доверии, открытом общественном диалоге и осознанном решении каждого человека.