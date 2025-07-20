Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила хирурга Антона Кистанова, пострадавшего в результате нападения пациента, передает BAQ.KZ. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Я шла к нему с желанием не только поддержать и передать тёплые пожелания тысяч медицинских работников, наших граждан. Внутри была тревога, что молодой доктор, получивший блестящее медицинское образование в Московском университете и искренне ехавший на Родину — лечить и спасать, будет морально сломлен, психологически подавлен… и нужно было найти правильные слова поддержки. Но стало легче на душе, когда увидела, что Антон Николаевич полон решимости встать на ноги и вернуться в родную больницу, — написала министр.

Инцидент, потрясший медицинское сообщество, произошёл в Костанайской областной больнице. Хирург урологического отделения Антон Кистанов спустился в приёмный покой после сложной операции. Там его ждал агрессивный пациент — мужчина, который требовал попасть на приём вне очереди. Врач объяснил порядок, но в ответ получил удар по голове. Он потерял сознание и был экстренно доставлен санитарной авиацией в Астану.

Случай вызвал общественный резонанс и стал поводом для обсуждения безопасности врачей на рабочем месте.