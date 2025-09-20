Министр здравоохранения поручила организовать центры компетенции по онкологическим скринингам
В Министерстве здравоохранения прошло совещание, в ходе которого утвержден Комплексный план развития системы здравоохранения области Улытау, передаёт BAQ.KZ.
Главная цель – создать условия для оказания качественной и своевременной медицинской помощи жителям региона. Для этого предусмотрены меры по строительству и капитальному ремонту медицинских объектов, оснащению их современным оборудованием, обеспечению лекарственными средствами, а также подготовке и привлечению медицинских кадров.
На совещании выступили первые руководители республиканских научных центров, которые представили план мероприятий по развитию высокотехнологичных направлений в конкретные сроки.
Особое внимание уделено развитию таких ключевых служб, как онкология, кардиология и кардиохирургия, хирургия, нейрохирургия, травматология, а также родовспоможение и детство.
Приняты конкретные решения по укреплению первичной медико-санитарной помощи в области.
По итогам совещания министр здравоохранения Акмарал Альназарова дала конкретные поручения.
Фонду социального медицинского страхования необходимо провести внеплановый мониторинг организаций первичной медико-санитарной помощи Улытауской области на предмет соблюдения стандартов и правил оказания медпомощи, включая доступность консультационно-диагностических услуг и эффективность онкоскринингов.
Управлению здравоохранения Улытауской области совместно с медицинскими ВУЗами и республиканскими научными центрами – принять меры по укомплектованию медицинских организаций кадрами, развитию инфраструктуры, повышению качества медицинской помощи, решить вопрос по строительству блока для размещения современного лучевого аппарата для онкологической службы.
Кроме того, поручено организовать с 1 января 2026 года центры компетенции по онкологическим скринингам и продолжить взаимодействие с медицинским центром "Жезказган" и другими организациями для оказания качественной медицинской помощи жителям региона.
Ожидается, что реализация этих мер позволит существенно повысить доступность и качество медицинской помощи, укрепить материально-техническую базу медучреждений, качественно улучшить здоровье и продолжительность жизни населения Улытауской области.
Напомним, в августе этого года министр здравоохранения А.Ш. Альназарова совершила рабочий визит в Улытауский регион. По итогам визита была создана рабочая группа из специалистов министерства, ведущих научных центров и медицинских университетов для изучения ситуации и подготовки комплексных мер по её улучшению.
