Аварийная ситуация едва не произошла на утреннем рейсе КС 622 по направлению Астана–Алматы. Одна из пассажирок внезапно почувствовала себя плохо, однако своевременная помощь министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой позволила избежать трагедии, передаёт BAQ.KZ.

По словам очевидцев, самолёт уже выруливал на взлётную полосу, когда состояние молодой девушки резко ухудшилось: поднялось давление, началась тошнота. Услышав крик "Стюардесса! Пассажирке плохо! Нужен врач!", находившаяся на борту министр здравоохранения незамедлительно направилась к пассажирке.

Акмарал Альназарова измерила девушке давление, оказала первую медицинскую помощь и привела её в чувство ещё до того, как самолет начал разгон для взлёта. Стюардессы оперативно передали необходимые салфетки и пакеты, а подруга, сидевшая рядом, поддерживала пострадавшую.

По словам пассажиров, состояние девушки постепенно стабилизировалось благодаря профессионализму и оперативным действиям министра. О том, кто оказал первую медициескую помощь, многие узнали позже.

Данный факт подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.