Министр здравоохранения спасла пассажирку на рейсе Астана-Алматы
Акмарал Альназарова помогла пассажирке на борту самолета.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аварийная ситуация едва не произошла на утреннем рейсе КС 622 по направлению Астана–Алматы. Одна из пассажирок внезапно почувствовала себя плохо, однако своевременная помощь министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой позволила избежать трагедии, передаёт BAQ.KZ.
По словам очевидцев, самолёт уже выруливал на взлётную полосу, когда состояние молодой девушки резко ухудшилось: поднялось давление, началась тошнота. Услышав крик "Стюардесса! Пассажирке плохо! Нужен врач!", находившаяся на борту министр здравоохранения незамедлительно направилась к пассажирке.
Акмарал Альназарова измерила девушке давление, оказала первую медицинскую помощь и привела её в чувство ещё до того, как самолет начал разгон для взлёта. Стюардессы оперативно передали необходимые салфетки и пакеты, а подруга, сидевшая рядом, поддерживала пострадавшую.
По словам пассажиров, состояние девушки постепенно стабилизировалось благодаря профессионализму и оперативным действиям министра. О том, кто оказал первую медициескую помощь, многие узнали позже.
Данный факт подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- На юге Таиланда сотни тысяч человек эвакуировали из-за масштабного наводнения