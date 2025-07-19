Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа на этой неделе посетил Вашингтон, где обсуждал с представителями американской администрации идею переселения палестинцев из сектора Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

По данным издания, Барнеа провёл встречу со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Израильская сторона рассчитывает, что Вашингтон поможет убедить третьи страны принять десятки, а возможно, сотни тысяч палестинцев. В частности, речь шла о переговорах Израиля с Эфиопией, Индонезией и Ливией.

Барнеа выразил мнение, что США могли бы предложить этим государствам "определённые стимулы" в обмен на согласие принять выходцев из палестинского анклава. Однако, как отмечает Axios, Уиткофф не дал однозначного ответа, и позиция Белого дома по этому вопросу остаётся неясной.

В феврале текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен взять под контроль сектор Газа после завершения боевых действий. Тогда он также высказывался за переселение жителей Газы в Египет, Иорданию или другие страны. Однако предложение вызвало резкую реакцию со стороны арабских государств, которые выступили против такой инициативы.