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Министры образования тюркских государств подписали коммюнике в Туркестане

Сегодня 2026, 17:41
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Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Сегодня 2026, 17:41
Сегодня 2026, 17:41
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Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

В Туркестане прошло IX заседание министров образования государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Участники обсудили развитие единого образовательного пространства, цифровизацию, искусственный интеллект и академическую мобильность, передает BAQ.KZ.

Открывая встречу, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек отметил символическое значение Туркестана как духовного и культурного центра тюркского мира. Он напомнил, что в мае этого года здесь состоялся неформальный саммит глав государств ОТГ, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию.

"Именно образование является основой наших общих устремлений и важнейшим инструментом подготовки нового поколения, которое будет сохранять наши общие ценности и одновременно уверенно вести тюркский мир в эпоху знаний, инноваций и искусственного интеллекта", – подчеркнул Нурбек.

По его словам, расширение сотрудничества в сфере образования и науки, развитие академической мобильности, цифрового обучения и совместных исследований позволит сформировать единое образовательное пространство и повысить конкурентоспособность стран организации.

В ходе заседания министры и представители профильных ведомств обсудили взаимное признание квалификаций, укрепление сотрудничества между вузами, повышение качества образования и научных исследований, а также развитие цифровых образовательных технологий.

"Цифровой тюркский мир"

Отдельное внимание участники уделили реализации концепции "Цифрового тюркского мира". Она предусматривает развитие цифровой интеграции, обмен данными, внедрение образовательных технологий и совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

В заседании приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева, министр национального образования Турции Юсуф Текин, представители Узбекистана и государств-наблюдателей.

По итогам встречи стороны подписали коммюнике IX заседания министров образования ОТГ, в котором закреплены достигнутые договоренности и определены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в сферах образования, науки, цифровизации и подготовки кадров.

Как отметил Саясат Нурбек, принятые решения должны способствовать дальнейшей интеграции образовательных систем государств-членов ОТГ и реализации стратегических целей организации до 2040 года.

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