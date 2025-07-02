В 2025 году государственную финансовую поддержку получат 16 кинопроектов. Отбор прошёл в рамках конкурса национальных фильмов, организованного Министерством культуры и информации РК, передает BAQ.KZ.

Всего на конкурс поступило рекордное количество заявок — 444 проекта в категориях игровых, документальных и анимационных фильмов. Из них после нескольких этапов отбора и питчингов финалистами стали лишь 16.

Ключевым этапом стала открытая защита проектов, которая проходила с 9 по 12 июня в Алматы. Питчинг впервые транслировался в прямом эфире на YouTube-канале Центра поддержки национального кино — в целях максимальной прозрачности.

Окончательное решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам национального кино, учитывая заключения Экспертного совета. В финал попали те проекты, которые, по мнению комиссии, обладают художественной ценностью и отражают важные для страны темы: развитие казахстанской идентичности, история, культура, социальные вопросы.

Теперь авторы победивших проектов смогут приступить к съёмкам, получив государственное финансирование.