Выборы в Курултай: СМИ и онлайн-платформам разъяснили правила агитации

Министерство культуры и информации Республики Казахстан опубликовало информационное сообщение для средств массовой информации и пользователей онлайн-платформ, напомнив о необходимости соблюдения требований Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в период подготовки и проведения выборов депутатов Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года Указом Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №1338.

Когда завершаются выдвижение и регистрация партий

Как сообщили в министерстве, выдвижение партийных списков продлится до 18:00 13 июля, а их регистрация Центральной избирательной комиссией завершится в 18:00 23 июля.

Предвыборная агитация начнется только после 18:00 23 июля и завершится в 00:00 22 августа 2026 года.

СМИ обязаны соблюдать принцип равенства

В Минкультуры подчеркнули, что все средства массовой информации обязаны в равных объемах освещать выдвижение партийных списков и их регистрацию избирательными комиссиями.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в соответствии с пунктом 4 статьи 112 Кодекса об административных правонарушениях.

Какие требования действуют для СМИ и пользователей онлайн-платформ

Согласно разъяснениям министерства, СМИ и пользователи онлайн-платформ могут размещать агитационные материалы зарегистрированных политических партий только на договорной основе.

При этом:

условия размещения должны быть одинаковыми для всех политических партий;

публикация агитационных материалов возможна только после регистрации партийных списков;

пользователи онлайн-платформ вправе выражать личное мнение, если это не связано с финансированием или расходами на агитацию;

использование собственных интернет-ресурсов и аккаунтов политическими партиями и кандидатами не подпадает под эти ограничения.

До 18 июля необходимо предоставить сведения в ЦИК

Министерство также напомнило, что не позднее 18 июля 2026 года СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны опубликовать и направить в Центральную избирательную комиссию сведения:

о стоимости размещения агитационных материалов;

об условиях их размещения.

Если агитация планируется и в официальных аккаунтах СМИ в социальных сетях, информация об этих аккаунтах также должна быть представлена в ЦИК.

СМИ и владельцы онлайн-платформ, не выполнившие эти требования, не смогут размещать агитационные материалы.

Что запрещено в период выборов

В ведомстве напомнили, что до окончания регистрации партийных списков, а также 22 и 23 августа проведение предвыборной агитации запрещено. При этом ранее опубликованные в интернете агитационные материалы могут оставаться доступными, однако их нельзя повторно выводить на главные страницы интернет-ресурсов.

Отдельно внимание вещателей обратили на запрет распространять любые агитационные материалы в новостных и аналитических программах. За нарушение этой нормы также предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов и другие исследования с нарушением требований избирательного законодательства, в том числе в течение пяти дней до голосования и непосредственно в день выборов. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 120 Кодекса об административных правонарушениях.

В Министерстве культуры и информации призвали СМИ и пользователей онлайн-платформ строго соблюдать требования избирательного законодательства, обеспечивая равные условия для всех участников избирательного процесса.