Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов в кулуарах Сената прокомментировал изменения в механизме выдачи прокатных удостоверений для фильмов, передает BAQ.KZ.

По его словам, новый срок рассмотрения заявок увеличен до 30 рабочих дней, чтобы повысить качество предпрокатной экспертизы и снизить риски допущения противоправного контента в кинотеатрах.

– Ранее прокатное удостоверение выдавалось в течение семи рабочих дней, но практика показала, что за этот срок невозможно качественно рассмотреть все документы, особенно с ростом количества фильмов и нагрузки на экспертизу. Это влияло не только на зрителей, но и на прокатчиков, поскольку на основе предпрокатной экспертизы устанавливаются возрастные категории: 21+, 18+, 16+. От этого зависит время показа фильма и организация премьер, — отметил он.

Он добавил, что новый срок является предельным и не означает, что документы нужно подавать за 30 дней. Цель изменений – обеспечить более тщательную проверку фильмов на предмет сцены насилия, нецензурной лексики и других ограничений, а также дать прокатчикам уверенность в точных датах премьер.

– Мы хотим получить качественную экспертизу и удовлетворённость прокатчиков, которые смогут заранее планировать выход фильма и корректировать содержание в случае необходимости. Этот механизм защищает и зрителей, и саму индустрию, — подчеркнул вице-министр.

Евгений Кочетов также отметил, что предпрокатная экспертиза будет проводиться в специально оборудованных помещениях, чтобы исключить утечку контента и гарантировать прозрачность процедуры.