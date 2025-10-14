Серьёзного сокращения социальных выплат в Казахстане в 2026 году не планируется. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, около 40% государственного бюджета направляется на социальную сферу — пенсии, пособия и другие виды поддержки, и объёмы финансирования сохранятся на прежнем уровне.

"Серьёзного сокращения социальных выплат не планируется. Более того, около 40% государственного бюджета направляется именно на социальные нужды — пенсии, пособия и другие выплаты", — подчеркнул Амрин.

Он отметил, что государство сосредоточится на повышении эффективности использования бюджетных средств и адресности выплат.

"Действительно, бывают случаи, когда пособия получают те, кто в них не нуждается. Поэтому основной акцент будет сделан на точечное распределение поддержки и использование цифровых инструментов, которые позволят более точно определять получателей и минимизировать нецелевое расходование средств", — пояснил первый вице-министр.

Амрин добавил, что общий объём финансирования социальной сферы не сокращается и останется стабильным, при этом контроль за расходованием средств будет усилен.