Министерство науки и высшего образования РК опубликовало обращение к абитуриентам, не прошедшим на государственный образовательный грант по итогам конкурса 2025 года, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что в этом году конкурс был особенно высоким — на 9 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. При этом обладателями грантов стали более 77 тысяч поступающих.
"Если вы в этом году не получили государственный образовательный грант – это еще не повод терять надежду. Грант – это лишь одна из возможностей. А вот ваше стремление, жажда знаний и настойчивость – это настоящая движущая сила на пути к успеху", — говорится в официальном сообщении.
Миннауки напомнило, что помимо государственного гранта, существуют и другие формы поддержки:
Ректорские гранты: более 2000 мест в вузах страны. К примеру, университет "Туран-Астана" предоставляет четырехлетние ректорские гранты для отличников с "Алтын белгі" и результатом ЕНТ выше 100 баллов.
Гранты от акиматов: свыше 1700 мест выделено местными исполнительными органами для востребованных профессий и социально уязвимых категорий.
Целевые гранты от работодателей: предоставляются по соглашениям с вузами с последующим трудоустройством.
Спонсорские и благотворительные гранты: фонд "Қазақстан халқына" — 500 грантов; Ассоциация KAZENERGY — программа по инженерии, IT и другим направлениям; "Казатомпром" — программа Murager для сельской молодежи.
Также министерство напомнило, что часть абитуриентов может отказаться от гранта, и тогда возможность откроется для следующего по конкурсу. Кроме того, при хорошей успеваемости возможен переход с платного обучения на бесплатное в будущем.
"Тот, кто верит в свою цель, никогда не сойдет с выбранного пути", — подчеркнули в Миннауки.
