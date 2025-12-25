Министерство обороны Израиля опровергло заявление главы ведомства Исраэль Кац о возможном создании форпостов в Секторе Газа на месте эвакуированных поселений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. В офисе министра подчеркнули, что его слова были неверно истолкованы и касались исключительно вопросов безопасности.

Ранее высказывание Каца широко разошлось в соцсетях и вызвало резкую критику, в том числе за рубежом. Позже министр пояснил иностранным журналистам, что имел в виду возможное временное размещение постов бригады Нахаль — и только при необходимости. После этого в Минобороны прямо заявили, что речи о создании поселений в Газе не идёт. Бригада "Нахаль" является частью ЦАХАЛ и имеет особую историю: в прошлом её подразделения действительно участвовали в создании форпостов, которые позже становились поселениями. Однако, как подчёркивают израильские власти, этот опыт не относится к текущей ситуации в Газе.

Между тем действующий план мирного урегулирования при посредничестве США предусматривает полный вывод израильских войск из Сектора Газа. В Вашингтоне заявления Каца уже раскритиковали, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее также заявлял, что Израиль не намерен оккупировать анклав. При этом расширение еврейских поселений на Западный берег реки Иордан продолжается: всего несколько дней назад правительство Израиля одобрило строительство ещё 19 посёлков.