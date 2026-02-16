Минобороны Казахстана предупредило о перемещении военной техники

В связи с чем, ограничение движение ожидается в трех городах страны.

Сегодня 2026, 10:07
Фото: BAQ.KZ – архив

Минобороны Казахстана сообщило проведении плановой проверке  органов военного управления и воинских частей Вооружённых Сил. В связи с чем, на дорогах трех городов возможны временные ограничения движения, передает BAQ.KZ. 

Так, по информации ведомства, с 16 по 18 февраля перемещение военной техники будет осуществляться в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган. В связи с чем в отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения.

– Призываем граждан Республики Казахстан, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками, – подчеркнули в Минобороны РК.

 

 

 

