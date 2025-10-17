В Астане под руководством министра обороны Даурена Косанова состоялось межведомственное совещание, посвящённое внесению изменений в Закон "О жилищных отношениях". Поправки, предложенные Министерством обороны, направлены на упрощение и повышение прозрачности системы жилищного обеспечения военнослужащих, передает BAQ.KZ.

"Сегодняшняя встреча инициирована для выработки консолидированного решения по проблемным вопросам, вызванным изменениями в Законе "О жилищных отношениях". Эта проблема касается не только Вооружённых сил, но и всех государственных органов", — отметил министр обороны.

По словам Даурена Косанова, Министерством обороны разработан механизм поправок, которые сохраняют права сотрудников и военнослужащих на получение служебного жилья или жилищных выплат. Новые правила предусматривают упрощение бюрократических процедур и уточнение спорных моментов.

"Важно не просто сохранить существующую систему жилищного обеспечения, но сделать её максимально понятной и справедливой. Мы убираем излишнюю бюрократию, чтобы каждый военнослужащий чётко понимал свои права и порядок получения выплат. Когда у человека есть уверенность в завтрашнем дне, он служит с полной отдачей", — подчеркнул министр.

До вступления изменений в силу все выплаты и предоставление жилья будут осуществляться по действующим правилам.