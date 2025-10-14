Минобороны объявило войну коррупции в армии
В Алматы прошло выездное заседание антикоррупционной комиссии Министерства обороны Казахстана под председательством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирала Серика Бурамбаева, передает BAQ.KZ.
В работе приняли участие начальники ключевых департаментов оборонного ведомства, командиры частей Алматинского гарнизона, а также главнокомандующие видов Вооружённых сил в режиме видеосвязи. К обсуждению были привлечены представители Службы по противодействию коррупции КНБ и военной прокуратуры.
На заседании рассмотрели вопросы снижения коррупционных рисков и профилактики нарушений. Были заслушаны доклады командиров и продемонстрирован тематический видеоролик.
Серик Бурамбаев подчеркнул, что борьба с коррупцией — это не только выявление фактов нарушений, но и формирование устойчивых моральных принципов у военнослужащих.
"Мы должны прививать чувство воинского долга, чести, верности присяге и абсолютную нетерпимость к любым правонарушениям. Только так можно обеспечить чистоту рядов армии и доверие народа", — отметил вице-адмирал.
По итогам заседания определён ряд конкретных задач по усилению профилактики, развитию правовой культуры и внедрению новых механизмов антикоррупционной работы в армии.
