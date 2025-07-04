С 19 мая 2025 года вступили в силу правки к приказу Минобороны РК № 255 от 2 июня 2017 г., регулирующему денежное довольствие, пособия и другие выплаты военнослужащим, передает BAQ.KZ.

Поправки были внесены в соответствии с решением Конституционного Суда РК (Постановление № 62‑НП от 24 января 2025 года): суд признал неконституционными пункты 26 и 30 предыдущей редакции приказа. Эти нормы ограничивали выплаты военнослужащим, проходящим службу не на воинских должностях, что нарушало положения Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" и статьи 37 (право на вознаграждение за труд) и 74 (превалирование законов над подзаконными актами) Конституции РК.

Министерство обороны скорректировало порядок выплат, чтобы привести его в полное соответствие Конституции и закону, устранив фактическое ограничение. Новые нормы гарантирут военнослужащим получение полного денежного довольствия вне зависимости от их фактического места службы.

Приказ МО обновлен согласно решению Конституционного Суда (см. Постановление № 62‑НП от 24 января 2025 г.). Отныне ведомственная инструкция согласована с законами и основами конституционного устройства, обеспечивая равные права военнослужащих на финансовое обеспечение, вне зависимости от должности.