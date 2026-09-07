Минобороны показало водные испытания спецназа в Каспии

В Актау впервые провели Aktau Water Challenge 2026 среди специальных подразделений силовых структур. Более 100 военнослужащих из восьми команд Минобороны, МВД и Пограничной службы КНБ прошли десять этапов на воде в акватории Каспийского моря, передает BAQ.KZ.

Соревнования организовали Силы специальных операций Вооруженных сил Казахстана на базе дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил.

Программа была рассчитана на физическую выносливость и действия в условиях, близких к выполнению специальных задач на воде. Бойцы прыгали с пятиметрового пирса, проплывали 100 метров на время, проходили туннель, эстакады, понтоны, сеточные стены и другие препятствия.

Вместе с опытными военнослужащими к испытаниям допустили срочников.

Младший сержант Темирлан Кумаров из команды «Морпех» служит в бригаде морской пехоты около пяти месяцев. Самым сложным этапом для него оказался прыжок с пятиметровой высоты.

«Шесть минут соревнований ощущались как целый час. Непросто было проплыть 100 метров на время и преодолеть все надводные препятствия», рассказал Кумаров.

Первое место заняла команда Сил специальных операций Jaubasar. Второй стала сборная роты противодиверсионных сил и средств Военно-морских сил.

Третье место разделили бригада морской пехоты «Морпех» и команда МВД «Барс».

Aktau Water Challenge планируют проводить ежегодно. Организаторы хотят увеличить число команд, усложнить испытания и добавить этапы со стрельбой по мишеням.