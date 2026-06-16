Минобороны проиграло спор с астанчанином о служебном жилье
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Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел иск гражданина к Министерству обороны Казахстана, который оспаривал отказ в продлении договора найма служебного жилья.
Как выяснилось в ходе разбирательства, служебную квартиру мужчине предоставили в 2009 году на семью из четырех человек. Однако в 2025 году ему отказали в продлении договора. Причиной стало наличие квартиры в собственности его совершеннолетней дочери.
Суд установил, что взрослые дети истца проживают отдельно и ведут самостоятельное хозяйство. Поэтому наличие жилья у совершеннолетней дочери, не проживающей вместе с отцом, не может автоматически служить основанием для отказа в продлении договора найма служебного жилья.
Кроме того, суд указал, что уполномоченный орган не провел всестороннее и полное изучение обстоятельств дела. Также часть аргументов, на которые представители ответчика ссылались в суде, отсутствовала в самом решении об отказе.
Учитывая допущенные нарушения, суд признал отказ незаконным и удовлетворил иск. Министерство обороны обязано повторно рассмотреть обращение гражданина с соблюдением требований законодательства.
Решение суда вступило в законную силу.
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