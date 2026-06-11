Минобороны прокомментировало инцидент с дроном в Жамбылской области

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который совершил нештатную посадку во время учений в Жамбылской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил на брифинге заместитель министра обороны Аскар Мустабеков, для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

"В настоящее время назначена комиссия, которая проводит исследование. По предварительным данным, возможной причиной могла стать техническая неисправность. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения работы комиссии. Самое главное – никто не пострадал. Никакого ущерба объектам инфраструктуры или другим объектам причинено не было", – заявил он.

По словам заместителя министра, беспилотник использовался для наблюдения и контроля во время учений.

"Это дрон, предназначенный для проведения наблюдения. Он используется для объективного контроля обстановки на местности", – пояснил Аскар Мустабеков.

Ранее в Жамбылской области во время учебно-тренировочных мероприятий беспилотный летательный аппарат совершил посадку в нештатном режиме. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.