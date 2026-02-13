В Минобороны решили напомнить казахстанцам об ответственности за незаконное уклонение от службы. В ведомстве обратили внимание, что в соцсетях распространяется реклама услуг по так называемому «освобождению от армии» или получению «белого билета» и отметили, что решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Согласно разъяснению Минобороны РК, юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Вместе с тем, подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.

– Ведомство призывает граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых «помощников военкоматов», которые якобы гарантируют «решение вопроса» через местные органы военного управления (военкоматы) или медицинские комиссии, вводя граждан в заблуждение. Воинская служба является конституционным долгом гражданина, – подчеркивают здесь.

В ведомстве также рассказали о преимуществах, которые предоставляют службы в армии. Так, к примеру, срочная служба дает возможность на получение образовательных льгот и грантов, приобретение профессиональных навыков, укрепление физической подготовки.

– Кроме того, в период прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для военнослужащих срочной службы действует механизм кредитных каникул. Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы, включая приоритетное право на получение места в студенческом общежитии. Также предусмотрена возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение в вузах страны выданы более 9 тысячам казахстанцев, прошедшим срочную воинскую службу, – отмечают в Минобороне РК.

Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в соответствии с указами Президента Республики Казахстан и действующим законодательством. За его организацию отвечают местные исполнительные органы, формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.

Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии. В случае невозможности её личного вручения обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел.

Медицинское освидетельствование проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе. При наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение от службы, в остальных случаях граждане направляются на срочную воинскую службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение. Призыв проводится два раза в год — с марта по июнь и с сентября по декабрь.