Компания Google начала внедрение ИИ-агентов на базе Gemini для более чем 3 млн гражданских и военных сотрудников Министерства обороны США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

На первом этапе ИИ-инструменты будут использоваться в незащищенных сетях ведомства. При этом стороны уже обсуждают возможность расширения доступа к системам, где ведется работа с секретными материалами.

В рамках проекта планируется задействовать восемь предварительно разработанных ИИ-агентов. Они предназначены для автоматизации повседневных задач, включая подготовку сводок по итогам совещаний, формирование бюджетных документов и анализ предлагаемых решений на соответствие стратегии национальной безопасности.

По словам вице-президента Google Джима Келли, сотрудники Пентагона смогут создавать собственных ИИ-агентов с помощью текстовых описаний на естественном языке.

По данным Министерства обороны США, чат-бота на базе Gemini, доступный через внутренний портал ведомства, с декабря прошлого года использовали около 1,2 млн сотрудников. За этот период они отправили порядка 40 млн уникальных запросов и загрузили более 4 млн документов.

В то же время темпы обучения персонала пока отстают от масштабов внедрения технологии. С декабря курсы по работе с ИИ прошли около 26 тыс. сотрудников, при этом будущие обучающие программы уже полностью заполнены.