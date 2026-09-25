Минобороны выразило соболезнования семьям погибших во время учений в Мангистау
В ведомстве назвали гибель военнослужащих тяжелой утратой для их семей и всей страны.
25 Сентября 2026, 00:01
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25 Сентября 2026, 00:0125 Сентября 2026, 00:01
68Фото: Минобороны РК
Министерство обороны Казахстана выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что произошедшее стало тяжелой утратой не только для семей погибших и их сослуживцев, но и для всей страны.
«Мы разделяем боль родных военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и желаем им сил и стойкости в это трудное время», — говорится в сообщении Министерства обороны.
В ведомстве вновь выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
«Светлая память погибшим», — отметили в Минобороны.
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