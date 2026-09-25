Минобороны выразило соболезнования семьям погибших во время учений в Мангистау

Министерство обороны Казахстана выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что произошедшее стало тяжелой утратой не только для семей погибших и их сослуживцев, но и для всей страны.

«Мы разделяем боль родных военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и желаем им сил и стойкости в это трудное время», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В ведомстве вновь выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.