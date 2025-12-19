Министерство промышленности и строительства подготовит Дорожную карту по обеспечению устойчивых темпов роста в обрабатывающей промышленности на 2026 год. Такое поручение было дано на очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили на заседании, по итогам 11 месяцев 2025 года индекс физического объёма (ИФО) в обрабатывающей промышленности составил 105,9%, а по итогам года ожидается рост на уровне 6%.

Основной вклад в динамику отрасли вносят ключевые сегменты. В металлургии, на которую приходится около 40% структуры обработки, ожидается рост на 1,1%. Машиностроение (17,5%) демонстрирует рост на уровне 12%, пищевая промышленность (13,1%) – 9%, производство строительных материалов (5,6%) – 6%, химическая промышленность (5,4%) – 6%, лёгкая промышленность (0,7%) – 5%.

Участники заседания обсудили перспективы развития цветной и чёрной металлургии, реализацию проектов, финансируемых через холдинг "Байтерек", а также состояние региональной инфраструктуры и другие факторы, влияющие на устойчивость роста. С учётом необходимости более эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала регионов Минпрому поручено разработать Дорожную карту с акцентом на критически важные меры поддержки, в том числе для лёгкой промышленности и производства стройматериалов.

Положительная динамика зафиксирована и в торговле: за 11 месяцев ИФО составил 8,8%, по итогам года ожидается рост до 8,9%. Почти 72% вклада в рост торговли обеспечили Алматы, Астана, Атырауская и Карагандинская области, а также Шымкент. Объём онлайн-продаж за 11 месяцев достиг 3,3 трлн тенге, увеличившись на 14,4% в годовом выражении.

Сельское хозяйство также демонстрирует устойчивый рост: ИФО за 11 месяцев составил 106,1%, по итогам года ожидается рост на уровне 5%, что превышает плановые показатели. Рекордные результаты зафиксированы по бобовым и масличным культурам, а сбор хлопчатника стал максимальным за последние 18 лет.