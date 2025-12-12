Минсельхоз Казахстана запускает тотальный цифровой контроль за животными
Министерство сельского хозяйства завершает модернизацию цифровой платформы "ИСЖ", обеспечивающей полный контроль животных от рождения до поставки мясной продукции конечному потребителю, передаёт BAQ.KZ.
Новая система исключает фиктивную регистрацию приплода, подмену данных при купле-продаже и ручное регулирование убоя вакцинированных животных.
В рамках цифровизации разработаны мобильные приложения "ISZH-Mobile" для ветеринаров и "TortTulik" для фермеров. В пилотном режиме внедряется прослеживаемость мясной продукции - от фермы до школ, детских садов и больниц. Для экспорта введён цифровой контроль карантинирования животных, повышающий прозрачность поставок и биобезопасность.
"Новая цифровая система позволяет ветеринарным службам оперативно отслеживать перемещение животных и продукции, минимизировать риски эпизоотий и обеспечить прозрачность поставок на внутреннем и внешнем рынках", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.
